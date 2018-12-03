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Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği tarafından "Polis-gençlik el ele" kampanyası gerçekleştirdi. Bir otelde gerçekleşen kampanyanın açılışına Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Kurdoğlu, "Toplumda sizin gibi pırıl pırıl gençlerimizi başarısız kılmak için bir sürü neden var. Uyuşturucu bağımlılığı kadar tehlikeli olan teknoloji bağımlısı olmayın. Arkadaşlarınızı çok iyi seçin" dedi. Emniyet teşkilatı olarak gençliği önemsediklerini kaydeden müdür Güngör ise, "Ülkemizi ileriye taşıyacak olan sizlersiniz. Her türlü bağımlılıktan kendinizi koruyun, gerektiğinde ailenizden, öğretmenlerinizden ve bizlerden destek isteyin ve bundan çekinmeyin. Polis teşkilatını kendinize uzak görmeyin. Bizden korkmayın. Çevrenizde gördüğünüz olumsuzlukları bizlerle paylaşın, bunun muhbirlik ya da ispiyonculuk olduğunu düşünmeyin" diye konuştu.