Sanal gerçeklik ile fizik tedavi

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Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nde tedavi gören çocuklara oyun konsolu ile fizik tedavi çalışmaları yaptırılıyor. Oyunlar ile fizik tedavi gerçekleştiren çocukların tedavisinde daha başarılı sonuçlar alındığı gözlendi. Oyun konsolu ile tedavi çocukların yanı sıra yetişkinlere de uygulanıyor. Oyun konsolu ile fizik tedavi egzersizleri serebral palsi, çocuk felci, kas hastalıkları gibi birçok hastalıkta kullanılıyor. Hastane fizyoterapi uzmanlarından biri olan Nur Banu Aslan, çocukların fizik tedavi egzersizlerini gerçekleştirirken eğlendiğini bu nedenle de iyileşmenin daha hızlı gerçekleştiğini belirtti. Aslan, "Çocukların çok zevk aldığı bu oyun hem görsel hem işitsel bir tedavi türü. Çocuklar burada oyunları oynarken aynı zamanda egzersizlere eğlenceli şekilde devam ediyorlar ve gerçekten kas fonksiyonları güçleniyor. Egzersizler yaptığımız için bu durum tedavilerini de ciddi anlamda destekliyor" dedi.Sanal gerçeklik ile yapılan tedavi yöntemine yoğun bir talep olduğunu söyleyen Nur Banu Aslan, çocukların bu şekilde kendisine güvendiğini vurguladı ve "Sanal gerçeklik oyun odamızda istekli bir şekilde oyunlarını oynuyorlar. Ödül olunca kendilerine olan güvenleri artıyor. Ben diğer egzersizleri başarabildim bunu da yaparım diye düşünüyorlar. Kendilerine olan inançları artıyor" dedi.Tedavi sürecinde diğer yöntemler ile tedaviyi desteklediklerini de belirten Aslan, özellikle denge kurma konusunda sıkıntı yaşayan hastalarda büyük gelişmeler gözlemlediklerini dile getirdi. Hastanede tedavi gören hastalardan Gülcan Ferhatoğlu'nun (10), 17 gündür sanal gerçeklik oyun konsolu ile tedavi gördüğünü belirten anne Halime Ferhatoğlu (40) kısa bir sürede olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi.