Sosyal medya üzerinden gasp

BUGÜN NELER OLDU

sosyal medya aracılığıyla buluştukları kişilerin cep telefonu ve motosikletlerini gasbettikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine başvuran kişinin, buluşma için randevulaştığı kişiler tarafından darbedildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olayın G.Y. ve A.A. tarafından gerçekleştirildiğini tespit eden ekipler, zanlıları adreslerine düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Soruşturma ve ifadeler doğrultusunda şüphelilerin, sosyal medya aracılığıyla buluştukları kişileri darbettikleri, benzer şekilde 4 kişinin daha bıçaklanarak darbedildiğini ancak olayın ortaya çıkmaması için şikayetçi olunmadığı belirlendi. Zanlılardan G.Y'nin, emniyetteki ifadesinde küçük yaşlarda tacize uğradığını iddia ettiği, suç unsuru eylemleri bu nedenle gerçekleştirdiğini savunduğu öğrenildi. Mağdurlardan çalınan cep telefonu ve motosikleti bulan polis, zanlıları adliyeye sevk etti.