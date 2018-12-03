Suriyeli Halil’e başkan sahip çıktı

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, annesi mutfakta yemek hazırlarken üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunun büyük bir bölümü yanan 3 yaşındaki Halil İbrahim'e Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu sahip çıkarak, vücudundaki yanıkların iyileşmesi için silikonlu elbise alarak tedavi sürecine destek oldu. Ailenin en küçük ferdi olan Suriyeli 3 yaşındaki Halil İbrahim, mutfakta annesi yemek hazırlarken üzerine sıcak su döküldü. Vücudunun büyük bir bölümü yanan ve tedavi sonrasında ciddi yanık izleri kalan küçük Halil İbrahim'in tekrardan eski cildine kavuşabilmesi için tanesi yaklaşık 10 bin TL olan ve en az 3 ayda bir değiştirilmesi gereken yanık elbisesini giymesi gerekiyordu. Ailenin maddi gücü olmadığı için alamadığı elbiseyi Mehmet Tahmazoğlu alarak aileye hediye etti. Ailenin evine misafir olan Başkan Tahmazoğlu, 3 yaşındaki Halil İbrahim ile yakından ilgilenip yanık elbiseni giydirerek "Derisi yanıklardan dolayı toplandığı için ileride daha kötü bir görüntüye sebebiyet verecekti. Şahinbey Belediyesi olarak minik İbrahim'e silikonlu elbise giydirdik. Bu silikonlu elbise o büyüdükçe yanıklardan oluşan ve toplanan deri kısmının iyileşmesine vesile olacak. İnşallah minik İbrahim böylece sağlığına kavuşur" dedi.