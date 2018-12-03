Üniversiteliler sosyalleşme yemeğinde buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi İnovasyon ve Bilgi Yönetimi, Bilgi ve Belge Yönetimi ile Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programları'nda eğitim gören önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri altıncı geleneksel sosyalleşme yemeğinde buluştular. Prof. Dr. Mustafa Sağsan yemekte yaptığı konuşmada, bu yıl altıncısını düzenlenen sosyalleşme gecesinde hep birlikte bir arada olmanın gururunu yaşadıklarını ve bu tür informal aktvitelerin hem kurumsal bağlılığı artırdığını hemde öğrencilerin kendi aralarında ve öğretim elemanlarıyla olan iletişimini ve etkileşimini güçlendirdiğini belirtti. Yakın Doğu Üniversitesi'nin imkanlarıyla gittikçe büyüyen ve büyüdükçe kalitesini artıran İnovasyon ve Bilgi Yönetimi ile Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri'nin, hem Ada'da hemde Türkiye'deki vakıf üniversiteleri içerisinde ilk ve tek olduğunu belirten Prof. Dr. Sağsağan, bu alanlarda gerek bilim dünyasına gerekse de ülkenin kalkınmasına getirdiği avantajların yadsınamaz düzeyde olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sağsan, informal ortamda paylaşılan bilginin kurumsal kapasiteyi artırmasının yanında, kurumsal bağlılığı ve aidiyeti de güçlendirdiğini belirtti.