‘Yüzme bilmeyen kalmasın’ projesi Niğde’de başladı

BUGÜN NELER OLDU

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle ilkokul öğrencilerine yönelikprojesi Niğde'de uygulanmaya başlandı. Projede Türkiye genelinde 100 bin çocuğun yüzme öğrenmesi hedefleniyor. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katılacağı ve 3 dönem halinde yapılacak olan proje, Niğde Olimpik Yüzme havuzunda başladı. Uygulamaya konulan proje ile Niğde genelinde toplam 2 bin 500 çocuğa yüzme kursu eğitimi verilecek. Niğde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Harun Turhan,şeklinde konuştu.