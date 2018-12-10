Bu kızlar hedefi 12’den vuruyorlar

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Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Atıcılık Spor Kulübü'nün sporcuları işitme engelli Sevda ve Seval Öztürk (21) ikiz kardeşler ile Hatice Kübra Hançer (25), Türkiye'nin en büyük atış poligonunda çalışmalarını sürdürüyor. Eskişehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü 4. sınıf öğrencisi milli sporcular, atıcılıkta derece elde etmek istiyor. Engelli sporculardan Sevda Öztürk, 3 yıl önce bu sporla tanıştıklarını ve çok sevdiklerini söyledi. Engelliler Kış Olimpiyatları'nda derece almayı hedeflediklerini aktaran Sevda, "Biz tüm engelleri spor yaparak aşıyoruz. Farklı engeli olanların da bu sporu yapmalarını tavsiye ediyoruz" dedi. Antrenör Mübeccel Çalhan da Sevda'nın 2017 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda 25 metre ateşli tabancada beşinci olduğunu belirtti. 2019 İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'na katılmak istediklerini vurgulayan Çalhan, "Seval ile Hatice milli takımda yer alırsa ferdi derecenin yanında takım derecesi de elde ederiz" ifadelerini kullandı.