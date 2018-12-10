Cephanelik gibi

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Adana'dapolisi il merkezinde yaptığı aramada 33 ruhsatsız tabanca ile çeşitli çaplarda 3 bin 325 mermi ele geçirirken, olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında, mahkemeden alınan karar doğrultusunda il merkezindeki bir adreste arama gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda, 6'sı kurusıkı olmak üzere 33 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait olduğu belirlenen çeşitli çaplarda 3 bin 325 mermi ile 85 adet şarjör ele geçirildi. Öte yandan ele geçirilen tabancalarla ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüpheli N.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, soruşturma kapsamında sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, yapılan sorgusunun ardından "6136 Sayılı Yasaya Muhalefet' suçundan tutuklandı.