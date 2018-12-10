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Gündoğdu’da rüzgarı

Giriş Tarihi: 10.12.2018
Gündoğdu’da TEDx rüzgarı
Adana Gündoğdu Koleji (AGK), dünyanın en prestijli organizasyonu TEDx Konferansı'na üçüncü defa ev sahipliği yaparken bu sene ki tema "Değişim" oldu. Konuşmacılar Dr. Özgür Aktaş, Beste Alinert Altunörs, Hakkı Alkan, Yeliz Doğramacılar Arman,Edhem Dirvana, Engin Eskiduman, Soner Hacıhaliloğlu, Muhal İkikardeş, Zafer Polat Koyuncu, Kunter Kurt, Fulya Öztürk ve Halil Söyletmez, başarı hikayelerini ve fikirlerini paylaştı. AGK TEDx ekibi "TEDx lisansı, 25 yıllık konferans düzenleme ve fikir paylaşımı deneyimine sahip olmak demektir. TEDx etkinlikleri binlerce TED videosunun gücüyle, etkinliğin kendi konuşmacıları ve performansları ile beraber yeni fikirler, ilham veren konular ve heyecan verici konuşmalarla zenginleşen bir dünyayı yaşamanızı sağlar. Bu yılda büyük ilgi gören TEDx konferansımıza katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dediler.
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