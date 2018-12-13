ABEM’den 30 bin kişilik deneme sınavı

BUGÜN NELER OLDU

13 ilçesindeki 17 şubesinde ücretsiz kurslarla öğrencileri geleceğe hazırlayan Adana Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (ABEM), Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek ortaokul öğrencilerinin yeni sınav sistemine göre deneyim kazanmaları ve yüzdelik dilimlerini ortaya çıkarmak amacıyla 17-18-19 Aralık tarihlerinde deneme sınavı açtı. Geçen yıl LGS'de yüzde 95.09 başarı ortalamasına erişen ABEM'in deneme sınavına girmek isteyen öğrencilerin kayıt ve sınav merkezleriyle ilgili ALO 153'ü arayarak bilgi edinebileceği belirtildi.