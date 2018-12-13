Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > ABEM’den 30 bin kişilik deneme sınavı

ABEM’den 30 bin kişilik deneme sınavı

Giriş Tarihi: 13.12.2018
ABEM’den 30 bin kişilik deneme sınavı
ADANA'NIN 13 ilçesindeki 17 şubesinde ücretsiz kurslarla öğrencileri geleceğe hazırlayan Adana Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (ABEM), Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek ortaokul öğrencilerinin yeni sınav sistemine göre deneyim kazanmaları ve yüzdelik dilimlerini ortaya çıkarmak amacıyla 17-18-19 Aralık tarihlerinde deneme sınavı açtı. Geçen yıl LGS'de yüzde 95.09 başarı ortalamasına erişen ABEM'in deneme sınavına girmek isteyen öğrencilerin kayıt ve sınav merkezleriyle ilgili ALO 153'ü arayarak bilgi edinebileceği belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABEM’den 30 bin kişilik deneme sınavı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN