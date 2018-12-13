Adana’da hırsız iki kardeşi bıçakladı

BUGÜN NELER OLDU

ADANA'DA hırsızlık amacıyla park halindeki minibüse giren kişi, kendisine müdahale etmek isteyen iki kardeşi bıçakladı. Olay önceki gece Akıncılar Mahallesi'nde yaşandı. Bir kişi park halindeki şehiriçi yolcu taşımacılığında kullanılan 01 M 0652 plakalı minibüse girdi. Bu sırada aracına bir kişinin girdiğini fark eden Ahmet S., müdahale etmek için yanına gitti. Çıkan kavgada Ahmet S. hırsız tarafından bıçaklandı. Bağırma seslerini duyan Tuğrul S., ağabeyinin yardımına koştu ancak oda hırsız tarafından bıçakla yaralandı. İki kardeşi bıçaklanan şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında göğsünden yaralanan Tuğrul S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı.