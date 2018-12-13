Adanalı Ağa’nın en güzel yolculuğu

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da yaşayan 75 yaşındaki Ağa Eşiyok, bel ağrısı ve yürüme problemi çeken eşi Adliye Eşiyok'u (73) 3 tekerlekli bisikletiyle her yere götürüyor. Eşinin yıllarca kendisini başının üstünde taşıdığını belirten Ağa Eşiyok, "Ben onu bisikletle gezdirmişim çok mu?" derken, Adliye Eşiyok ise, "Gerçekten eşimin, eşi benzeri yok" dedi.Yarım asrı aşkın bir süredir aynı yastığa baş koyan Eşiyok çifti, bitmek tükenmek bilmeyen sevgileriyle görenleri imrendiriyor. 1974 yılında Diyarbakır'dan Adana'ya göç eden Eşiyok çiftinin, 4 çocuğu evlenip yuva kurunca Uçak Mahallesi'nde tek başlarına yaşamaya devam etti. Geçen yıllar üzerine Adliye Eşiyok'un yaşlılıktan kaynaklanan çeşitli sorunları baş gösterdi. Rahatsızlıkları gün geçtikçe artan Adliye Eşiyok, yürüme problemi yaşamaya başlayınca çocukları ve akrabalarına gidemez bir hale geldi. Eşinin bu durumuna üzülen Ağa Eşiyok, 15 yıl önce 3 tekerlekli bir bisiklet almaya karar verdi. Ağa Eşiyok, bisikletinin önüne oturttuğu hanımını istediği yere götürmeye başladı. İlerleyen yaşına rağmen eşinin gezdirmekten geri adım atmayan yaşlı adam, bisikletin pedallarını güçlükle çevirmeye devam ediyor. Bisikletin üzerinde adeta genç bir delikanlıya dönen Ağa Eşiyok, "Eşim için bu bisikleti bir ömür sürmeye devam ederim" dedi. Eşinin kendisine 4 çocuk verdiğini anımsatan Ağa Eşiyok, "O sadece çocuklarımın annesi değil. Bana ömrünü adadı. Bir dediğimi iki etmedi. Hep fedakârlık yaptı. Beni hep başının üstünde tuttu. Ben onu bisikletle gezdirmişim çok mu? Bir ömür bisiklet sürsem yine de onun hakkını ödeyemem" diye konuştu.Adliye Eşiyok ise, "Bazen onun yorulduğunu görüyorum. 'Bugün dinlen' diyorum ama beni dinlemiyor. Ona kıyamıyorum ama 'Hayır bir yere gitmeyelim sen dinlen' dediğimde daha çok üzülüyor. Gerçekten eşimin, eşi benzeri yok. Allah ondan razı olsun" şeklinde konuştu.