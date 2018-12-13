Dedektif anne yargılama yolunu açtı

BUGÜN NELER OLDU

ADANA'DA bir bankanın özel güvenlik görevlisinin öldürülmesi olayında ömür boyu hapis cezası alan bir şahsın annesi, boy tespiti yaptırıp olaya karışan en uzun kişinin 1.78 santim, oğlunun ise 1.88 santim boyunda olduğunu ileri sürerek, yeniden yargılama istedi. Bir bankada güvenlik görevlisi olan Ekrem Biçer, zırhlı araçla 17 Kasım 2008'de 2 soyguncunun saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Yapılan çalışma sonrası 15 kişi yakalandı. Suçlamaları kabul etmeyen tüm sanıklar 'suçu işledikleri sabit olmadığı' gerekçesiyle beraat etti. Banka ve öldürülen gencin babasının kararı temyiz etmesi üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 13 sanığın beraat kararını onadı. Sanıklar Cihangir Ersoy ve İshak Abat'ın beraat kararını bozdu. Kararın ardından yeniden yargılanan tutuksuz sanıklar Ersoy ve Abat, suçlu bulunup müebbet hapis cezasına mahkum edildi ve haklarında yakalama kararı çıkartıldı.