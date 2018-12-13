Güneş bebek yardım bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

geçtiğimiz yıl anne karnında kendi kanında boğularak ölü doğan ve doktorların çabasıyla yeniden hayata dönen 15 aylık Güneş Dişsiz, solunum yetmezliğinden dolayı solunum cihazına bağlandı. Yutkunamayan Güneş bebeğin, ailesinin ekonomik sıkıntılarından dolayı tedavisine devam edilemedi. Tedavisi ve medikal giderleri için kampanya başlatılan Güneş bebek, hayırseverlerin desteğiyle yutkunup, nefes alabilecek. Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan ve işsiz olan İlker Dişsiz (35), ikinci çocuğuna hamile olan eşi Sevda Dişsiz'i (30) ağrıları artınca 15 Eylül 2017'de gece saatlerinde kentteki özel bir hastaneye götürdü. Ancak şişliği ve vücudunda ödem oluşan Sevda Dişsiz, doktor tarafından iğne yapılarak eve gönderildi. Daha sonra İlker Dişsiz, ağrıları daha da artan eşini ertesi günün sabah saatlerinde yeniden hastaneye götürdü. Takipçi doktorlarını telefonla arayan çift, doktorun gelemeyeceği cevabını aldı.Gebelik kesesi patlayan Sevda Dişsiz, özel hastanede acilen ameliyata alındı. Kan kaybından dolayı kendi hayatı da tehlikeye giren Sevda Dişsiz'in bebeği, ölü olarak doğdu. Daha 8 aylıkken doğan Güneş bebek, hayata geri döndürülse de yüzde 90 oranında engelli kaldı. Solunum ve böbrek yetmezliği, hipertansiyon sorunları ortaya çıkan Güneş bebek, midesinden beslenirken, yutkunamadığı için de tükürükleri özel cihazdan hortumla ağzından alınıyor.