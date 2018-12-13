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Hüseyin dedenin maaşını çaldılar

Giriş Tarihi: 13.12.2018
Hüseyin dedenin maaşını çaldılar
ADANA'DA 74 yaşında güçlükle yürüyen bir kişi, 540 lira yaşlılık maaşını çekmesi için gönderdiği yeğenine görevlilerin maaşının ATM'den çekildiğini söylemesi üzerine şok oldu. Olay Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. 74 yaşında bastonla güçlükle yürüyen ve tek başına yaşayan Hüseyin Yaradan, 540 TL yaşlılık maaşını çekmesi için kimliğini verdiği yeğenini banka şubesine gönderdi. Bankanın şubesine giden yaşlı adamın yeğenine görevliler, maaşın ATM'den çekildiğini söyledi. Yaradan'ın yeğeni de maaşın çekildiğini amcasına söyleyince yaşlı adam şok oldu. Yaşlı adam, kahvehaneye gelerek maaşının çalındığını vatandaşlara anlatınca olay polise bildirildi.
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Hüseyin dedenin maaşını çaldılar
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