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Kanserde erken tanı hayat kurtarır

Giriş Tarihi: 13.12.2018
Kanserde erken tanı hayat kurtarır
YAKIN Doğu Üniversitesi Hastanesi Medikal Onkoloji Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Ömer Diker, kanser hastalığında erken teşhis konulmasının hemen hemen her kanser tipinde hayat kurtarıcı olabildiğini, ülkemiz de de bu açıdan farkındalığı artırmanın önem arz ettiğini belirtti ve kanser hastalığının teşhisini koymada ki dönemin önemli olduğu vurguladı. Kanser hastalığının hiçbir bulaşıcı özelliği olmadığını söyleyen Uzm. Dr. Ömer Diker, kişilerin çevresindeki insanların bazı bakteriyel ve viral enfeksiyonlarda olduğu gibi, yakın temas, kan yolu, dokunma, cinsel yollarla kanserin bulaşmadığını belirtti. Kanserde erken teşhis koyulmasının hayat kurtarıcı olduğunu söyleyen Diker, Dünya'da yaygın olarak kullanılan kanser tarama programlarını irdelendiği zaman Kalın Bağırsak Kanserleri, Rahim Ağzı Kanserleri, Meme Kanserleri, Akciğer Kanserleri, Prostat Kanserleri ve Cilt Melanomlarının tarama programları hakkında bilinmesi gerekler olduğunu belirtti.
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Kanserde erken tanı hayat kurtarır
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