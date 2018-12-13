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Öğretim üyeleri, araştırmalar dergisine hakemlik yaptı

Giriş Tarihi: 13.12.2018
Öğretim üyeleri, araştırmalar dergisine hakemlik yaptı
YAKIN Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut, Uygurlar ve Türk boyları hakkında bilimsel makaleler ve çalışmalar yayımlanan Uluslararası Uygur Araştırmaları dergisinde hakemlik yaptı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık aylarında yılda iki sayı olmak üzere yayımlanan ve Arastirmax, Erıhplus, Asos, Info Base Index, MIAR, Sparch Indexing, MLA, I2OR, Türk Eğitim İndeksi, Ideal Online, Sobıad gibi uluslararası veri tabanları ve indeksler tarafından taranan hakemli bir dergi olan Uluslararası Uygur Araştırmaları dergisinde, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri hakemlik yaptı.
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Öğretim üyeleri, araştırmalar dergisine hakemlik yaptı
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