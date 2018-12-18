2 KKTC’li badminton sporcusu Ankara’da

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin milli badminton sporcularından olan Yakın Doğu Koleji 10. sınıf öğrencilerinden Seymen Gülay Deniz ile Eren Özuyanık, Türkiye'de düzenlenecek World Junior Badminton Şampiyonası için Ankara'ya gitti. Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenecek şampiyonada Seymen Gülay Deniz tek erkekler kategorisinde Eren Özuyanık ise tek bayanlarda mücadele edecek.
Türkiye Milli Takımı adına mücadele edevek iki sporcu aynı zamanda karışık çiftlerde de birlikte yarışacak. Milli sporcular, bugüne kadar Türkiye Milli Takımı'na, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Yakın Doğu Koleji'ne birçok şampiyonluk getirdi.