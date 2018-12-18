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24 parmaklı çocuğun ayakkabı çilesi

Giriş Tarihi: 18.12.2018
24 parmaklı çocuğun ayakkabı çilesi
ADANA'NIN Ceyhan ilçesinde, el ve ayaklarında birer fazla parmakla yani 24 parmakla dünyaya gelen 9 yaşındaki Demirhan, fazla parmağı olduğu için hem yazı yazmakta hem de ayakkabı giymekte zorlanıyor. Nuray Işık ile Mustafa Demirbilek çiftinin önce Deniz (14) isminde çocukları, bir süre sonra da Demirhan (9) ismini verdikleri çocukları dünyaya geldi. Demirhan Demirbilek büyüyünce fazla parmakları nedeniyle sorunlar yaşamaya başladı. 4. sınıf öğrencisi olan Demirbilek fazla parmağı olduğu için kalemi düzgün tutamıyor, bundan dolayı okulda da problemler yaşıyor. Ayrıca, kışın eli üşüdüğünde kendine göre eldiven bulamadığı için altı parmaklı özel eldiven diktirdi. Demirbilek'in en çok zorlandığı şey ise ayakkabı giymek. Demirbilek'in ayağına normal ayakkabıcıdan aldığı ayakkabılar oluyor ancak 6 parmağı nedeniyle ayağını vuruyor. Ne uzun süre yürüyebiliyor, ne de arkadaşlarıyla uzun süre futbol oynayabiliyor.
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24 parmaklı çocuğun ayakkabı çilesi
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