Anadolu yıldızları sahaya çıktı

BUGÜN NELER OLDU

ANADOLU Yıldızlar Ligi (ANALİG ) Akdeniz Grubu Voleybol Grup Müsabakaları Adana'da tamamlandı. Nihat Geven ve Yüreğir Serinevler Spor Salonları'ndaki maçlar sonunda kızlar ve erkeklerde 6'şar takım ilk ikiye girerek bir üst tura yükseldi. Adana Gençlik ve Spor Şube Müdürü Halit Yılmazel,dedi. Takımlara madalyaları, Yılmazel, Spor Servisi Şefi Hanifi Altun, Adana İl Temsilcisi Yusuf Cemil Oğuz tarafından takdim edildi.