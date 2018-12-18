Başkan Can’dan 52’nci açılış

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Tarsus ilçe belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Salah Gökmen Sosyal Tesisleri ve Taziye Evi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yeşiltepe mahallesinde gerçekleşen törende vatandaşlar Belediye Başkanı Şevket Can'ı kurbanlar keserek karşıladı. 52'nci açılışlarını yapmanın gururunu yaşadıklarını belirten başkan Can, ''Yeşiltepe beldemizin efsane başkanı rahmetli Salah Gökmen'i adıyla yaşatmak için ismini verdiğimiz tesisimiz ve taziye evimizi hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz'' dedi. Belediye başkanlığının kutsal bir görev olduğunu belirten Can, "Biz şehrimize yapılacak olan bütün hizmetleri biliyoruz ve ona göre de projeler geliştiriyoruz. Bütün hemşerilerimizi eşit görerek hizmet ediyoruz. Hiçbir hemşerimizin birbirinden farkı yoktur. Birinci önceliğimiz şehrimizde kardeşliğimizin ve huzurumuzun bozulmamasıdır, bayrağımızın inmemesidir, ezanlarımızın susmamasıdır. Bu duygu ve düşünceyle çalışıyoruz. Belediye başkanlığı kutsal bir görevdir. Vebaldir. Çünkü 336 bin hemşerimizin hakkını temsil ediyoruz" diye konuştu.