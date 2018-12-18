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Başkan Can’dan 52’nci açılış

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, “Bütün hemşerilerimizi eşit görerek hizmetlere devam ediyoruz. Çünkü belediye başkanlığı kutsal bir görevdir” dedi

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 18.12.2018
Başkan Can’dan 52’nci açılış
MERSİN'İN Tarsus ilçe belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Salah Gökmen Sosyal Tesisleri ve Taziye Evi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yeşiltepe mahallesinde gerçekleşen törende vatandaşlar Belediye Başkanı Şevket Can'ı kurbanlar keserek karşıladı. 52'nci açılışlarını yapmanın gururunu yaşadıklarını belirten başkan Can, ''Yeşiltepe beldemizin efsane başkanı rahmetli Salah Gökmen'i adıyla yaşatmak için ismini verdiğimiz tesisimiz ve taziye evimizi hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz'' dedi. Belediye başkanlığının kutsal bir görev olduğunu belirten Can, "Biz şehrimize yapılacak olan bütün hizmetleri biliyoruz ve ona göre de projeler geliştiriyoruz. Bütün hemşerilerimizi eşit görerek hizmet ediyoruz. Hiçbir hemşerimizin birbirinden farkı yoktur. Birinci önceliğimiz şehrimizde kardeşliğimizin ve huzurumuzun bozulmamasıdır, bayrağımızın inmemesidir, ezanlarımızın susmamasıdır. Bu duygu ve düşünceyle çalışıyoruz. Belediye başkanlığı kutsal bir görevdir. Vebaldir. Çünkü 336 bin hemşerimizin hakkını temsil ediyoruz" diye konuştu.
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Başkan Can’dan 52’nci açılış
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