Ben paramı istiyorum

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Adana'da CHP'li Çukurova Belediyesi'nde zabıta memuru Ahmet Altuğ'un zabıta müdürü Cengiz Aydoğdu, zabıta komiseri Habil Aykan'ı silahla öldürmesi ve zabıta amiri Kenan Özdemir'in yaralanması olayının yankıları sürüyor. İşe girme vaadiyle zabıta görevlileri katil zanlısı Ahmet Altuğ ile öldürülen Habil Aykan'a 80 bin lira verdiğini iddia eden Sedat Yörükler SABAH'a konuştu. Yörükler, "Babam 50 bin lira kredi çekti, ben de eşimin altınlarını bozdurdum. 50 bin lirayı petrol istasyonunda Habil Aykan'a, 30 bin lirayı da bir büroya gönderdikleri Ali Aldemir'e teslim ettim. Bütün varımı yoğumu onlara verdim. Ya paramı ödesinler, ya da beni belediyeye alsınlar" dedi.İki kişinin ölümü, 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olay 7 Aralık'ta CHP'li belediye binasında meydana geldi. Yolsuzluk iddiasıyla zabıta amirliğin görevinden alınan ve memur olarak yapı işleri müdürlüğünde görevlendirilen Ahmet Altuğ, bulundurma ruhsatıyla Habil Aykan'ı daha sonra Cengiz Aydoğdu'yu öldürürken Kenan Özdemir'i de ağır yaraladı. Kendisine engel olmaya çalışanlara da "Geleni vururum" diyerek bağıran ve bahçeye çıkan silahı başına dayayan katil zanlısı yarım saat süren ikna çabaları sonucu teslim oldu. Katil zanlısı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ahmet Altuğ ile Habil Aykan'ın iddiaya göre uzman çavuşluktan ayrılan Sedat Yörükler'den 80, H.K.'den zabıta memurluğu için 65 ve soyadı bilinmeyen Mehmet adlı kişiden de işe girdirmek vaadiyle 55 bin lira aldı. Katil zanlısı Altuğ ile öldürülen Aykan'a 80 bin lira verdiği ileri sürülen 1 çocuk babası Sedat Yörükler, çarpıcı iddialarda bulundu. Ailevi sorunlar nedeniyle uzman çavuşluktan ayrıldığını anlatan Yörükler, "Çeşitli kurumlara müracaat ettim ama iş bulamadım. Bir tanıdık vasıtasıyla Ahmet Altuğ ile tanıştım. Bana 80 bin lira bağışta bulunmam karşılığında zabıta olarak belediyeye alacağını, eğer işimin olmazsa 41'inci gün paramı geri vereceğini söyledi" dedi.İşe gireceği için çok sevindiğini söyleyen Yörükler, parayı bulmak için babasının bankadan 50 bin lira kredi çektiğini ifade ederek, "Ahmet Altuğ sürekli beni arayarak paranın hazır olup olmadığını soruyordu. Eşimin altınlarını satıp 80 bin lirayı temin ettim. Paranın 50 bin lirasını vermek için petrol istasyonunda buluştum. Ahmet Altuğ gelmemişti. Telefon açtım. Parayı Habil Aykan ile yanında gelen Ali Aldemir'e verebileceğini söyledi. Ben de babamın çektiği 50 bin lirayı bu iki kişiye verdim. 30 bin lirayı da bir tanıdığım kişinin bürosuna gelen Ali Aldemir'e verdim" diye konuştu.