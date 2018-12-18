Çevre dostu kargocular göl kıyısını temizledi

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Büyükşehir Belediyesi'nin daha temiz ve yaşanabilir bir kent için 'Adana Evimiz Gibi Tertemiz" sloganıyla yürüttüğü bilinçlendirme kampanyası kapsamında Aras Kargo çalışanlarının oluşturduğu Doğa Dostu Araslar grubu temizlik görevlileriyle birlikte Seyhan Baraj Gölü kıyılarında çöp topladı. Aileleriyle birlikte Menderes Adası'nda buluşan Aras Kargo çalışanları, çevre kirliliğine neden olan cam şişe, plastik şişe, naylon poşet ve ambalaj atıklarını temizledi. Doğayı koruma vizyonu doğrultusunda oluşturulan 'Doğa Dostu Araslar' platformu, TURMEPA (Deniz Temiz Derneği) iş birliğiyle yürüttüğü kıyı temizliği kampanyasına Adana'yı da dahil etti. Doğa Dostu Araslar, Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı koordinesinde Seyhan Baraj Gölü kıyıları temizlemek için Menderes Adası'nda bir araya geldi. Doğa Dostu Araslar, göl kıyısında piknik yapan vatandaşların rasgele bıraktığı cam şişe, plastik şişe, naylon poşet ve ambalaj atıklarını temizledi.