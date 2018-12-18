Çukurova iş dünyası Tarsus’ta buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Çukurova SİFED Başkanı ve Yöneticileriyle, Tarsus Sanayici ve İşadamları Derneği (TASİAD) üyeleri Mersin'in Tarsus ilçesinde bir araya geldi. Anadolu kentlerinde üretime odaklanmış sektörlerin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak amacıyla bu tür toplantıları düzenli şekilde yaptıklarını belirten TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, KOBİ'lerde dijital dönüşüm farkındalığı yaratmak istediklerine dikkat çekti.Türkiye'nin yeni bir hikâye yazması ve bu hikayenin ana temasının da dijitalleşme olması gerektiğinin altını çizen Turan, TÜRKONFED'in KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik etmek amacıyla tasarladığı "Dijital Anadolu Projesi"nde bugüne kadar Antalya, İzmir, Kocaeli ve Bursa'da toplantılar gerçekleştirdiklerini anlattı. Kaymakam Yüksel Ünal ise, Çukurova bölgesinin yakın bir gelecekte Türkiye'nin çekim merkezi olacağını, ancak bunun için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğine dikkat çekti.