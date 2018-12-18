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Demirbakan’ı sıkıntı bastı

Güney ekibinde sakat ve cezalı oyuncular kervanına Eskişehirspor karşısında kırmızı kart gören Renan Diniz ve sakatlanan Ahmet Dereli ile Digao da katıldı. Osmanlıspor maçı öncesinde Coşkun Demirbakan kara kara düşünüyor

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 18.12.2018
Demirbakan’ı sıkıntı bastı
Spor Toto 1. Lig'de 6 hafta sonra galibiyet hasretine 2-0'lık Eskişehirspor karşılaşmasıyla son veren Adanaspor ligde ilk yarıyı üç puanla kapatmak istiyor. Teknik direktör Coşkun Demirbakan, rakip karşısında sahaya eksik bir kadro çıktıklarını belirterek, "Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu kadro kurmamda beni zora soktu. Maç eksiği olan futbolcular oynadı. Renan Diniz, iki aydan fazla oynamıyor, Digao öyle. Bunlar sahaya yansıdı" ifadelerini kullandı. Maçın ikinci devresinde kondisyon açısından eksik kaldıklarını söyleyen teknik adam Demirbakan, "Yük öbür arkadaşlara bindi. İkinci devre mücadele ettik ama iyi futbol oynamadık. Önde topu tutabilseydik daha iyi şeyler olabilirdi ama topu tutamadık. Bu da baskı yememize sebep oldu. Bunları devre arasında yapacağımız takviyeler ve çalışmalarla gidereceğiz" diye konuştu.

ÜÇ PUAN ISTIYORUZ
Ligin ilk yarının son maçında bu hafta sonu deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacaklarının altını çizen teknik adam, "İlk devreyi üç puanla kapamak istiyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz. Hazırlıklarımıza bir günlük izinin ardından bugün başlayacağız. Osmanlı karşısında eksikler kervanına sakatlanan Ahmet Dereli, Digao ve kırmızı kart gördüğü için cezalı duruma düşen Diniz de katıldı. İşimiz kolay değil" ifadelerini kullandı.

OSMANLI İLE İLK MAÇI
Adanaspor'un başında ilk sezonunu geçiren Coşkun Demirbakan, kariyerinde ilk kez Osmanlıspor'a rakip olacak. 64 yaşındaki teknik adam bu sezon Adanaspor ile 10 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

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Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Adanaspor, bu sezon dış sahada bir kez kazanırken, 4 beraberlik, 3 yenilgi ile sahadan ayrıldı.
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Demirbakan’ı sıkıntı bastı
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