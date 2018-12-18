Demirbakan’ı sıkıntı bastı

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'de 6 hafta sonra galibiyet hasretine 2-0'lık Eskişehirspor karşılaşmasıyla son veren Adanaspor ligde ilk yarıyı üç puanla kapatmak istiyor. Teknik direktör Coşkun Demirbakan, rakip karşısında sahaya eksik bir kadro çıktıklarını belirterek,ifadelerini kullandı. Maçın ikinci devresinde kondisyon açısından eksik kaldıklarını söyleyen teknik adam Demirbakan, "Yük öbür arkadaşlara bindi. İkinci devre mücadele ettik ama iyi futbol oynamadık. Önde topu tutabilseydik daha iyi şeyler olabilirdi ama topu tutamadık. Bu da baskı yememize sebep oldu. Bunları devre arasında yapacağımız takviyeler ve çalışmalarla gidereceğiz" diye konuştu.Ligin ilk yarının son maçında bu hafta sonu deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacaklarının altını çizen teknik adam,ifadelerini kullandı.Adanaspor'un başında ilk sezonunu geçiren Coşkun Demirbakan, kariyerinde ilk kez Osmanlıspor'a rakip olacak. 64 yaşındaki teknik adam bu sezon Adanaspor ile 10 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi aldı.Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Adanaspor, bu sezon dış sahada bir kez kazanırken, 4 beraberlik, 3 yenilgi ile sahadan ayrıldı.