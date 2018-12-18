Devlet desteğiyle kebapçı oldu

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Kahramanmaraş'ta, KOSGEB desteğiyle 2 yıl önce lokanta açan üç çocuk annesi Nazan Gözükara, yanında çalışan ustalardan ders aldıktan sonra ocağın başına geçip kebap pişirmeye başladı. Kebap hazırlama ve pişirmenin diğer yemeklere göre zor olduğunu belirten Gözükara, "Hem müşterilerim memnun hem ben memnunum" dedi.Gözükara, eşinden ayrıldıktan sonra evinin geçimini sağlamak için çocuk hastanesi yakınlarında lokanta açtı. KOSGEB'den destek de alan Gözükara, daha sonra bir şeyler üretmek adına kasadan ocağın başına geçerek kebap pişirmeye karar verdi. Gözükara, yanında çalışan ustalardan aldığı eğitimin sonunda Adana, kuşbaşı, ciğer, tavuk şiş gibi her türlü kebabı hazırlayıp pişirdi. Kebap ustası kentte başka kadınların da lokanta işlettiğini, ancak kebap hazırlayan ve ocağın başında kebap yelleyen tek kadının kendisi olduğunu söyledi. Kebap pişirmenin diğer yemeklere göre zor olduğunu ifade eden Gözükara, "1- 1,5 yıl kadar bunun eğitimini aldım ustalarımdan. 'Sen artık yapabilirsin' dedikleri anda ocağımın başına geçtim. Devletimin desteğiyle iş sahibi oldum kendi ayaklarım üzerinde durabiliyorum" dedi.