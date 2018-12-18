Gençlere iş hayatındaki tecrübeler anlatıldı

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi (ÇÜ) öğrencileri iş ve meslek hayatında başarı elde etmiş dünyaca ünlü CEO ve tanınmış isimlerle buluşturmaya devam ediyor. Öğrenci buluşmalarının bu kez ki konuğu Wavin Pilsa Genel Müdürü Fatih Asal oldu. İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azmi Yalçın'ın davetlisi olarak öğrencilerle buluşan Asal, başarı hikâyesi ve kurumunun politikalarını Çukurova Üniversitelilere anlattı. Prof. Dr. Azmi Yalçın, Çukurova Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerini iş hayatında başarı elde etmiş kişileri buluşturarak bilgi deneyimlerini paylaşmalarını sağladıklarını söyledi. Her yıl, alanında başarılı isimleri öğrencilerle buluşturduklarını ifade eden Prof. Dr. Yalçın, bu yılda birçok ismin öğrencilerle bir araya geldiğini ve organizasyonun bundan böyle de süreceğini söyledi. Genel Müdürü Fatih Asal da hayat hikâyesini öğrencilerle paylaştı.