Gündoğdu’dan eğitimde büyük işbirliği

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Gündoğdu Koleji (AGK) İngiltere'nin resmi eğitim danışmanlığı merkezi British Council ve dünyanın en büyük dil okulu EF Language School ile kapsamlı işbirliği projesinin imzalarını attı. İmza törenine AGK kurucu temsilcisi Zahit Dirim Özgül, Uluslararası İlişkiler Direktörü Tayfun Eraslan, British Council Türkiye Sınavlar Genel Müdürü Bora Can ve EF Language School Türkiye Satış Direktörü Özgü Asan katıldı. British Council'in Türkiye'de sadece Gündoğdu Koleji'ni tercih ettiği anlaşmaya göre AGK öğrencileri ile Adana'daki herkesin dünyadaki en geçerli İngilizce sınav olan İELTS sınavı Gündoğdu işbirliği ile yapılacak. İngiltere'deki dil okulları ile liseler ve üniversitelerde eğitim görmek isteyen öğrenciler için de Gündoğdu ve British Council köprü olacak. Ayrıca British Council'in her yıl yaptığı İngiltere Eğitim Günleri İstanbul ve Ankara'dan sonra sadece Adana'da gerçekleşecek. AGK, dünyanın en büyük zincir dil okulu EF Language School'un özel statülü acentesi olurken okul içerisine EF ofisi kuruldu. Gündoğdu Koleji öğrencileri tüm dünyadaki yaz kampları ve dil okullarına EF ayrılacağı ile gidecekler. Özgül, böylesi önemli işbirliği protokolünü imzalamanın mutluluğu içinde olduklarını belirterek, "Tüm öğrencilerimize ve Adana'mıza hayırlı olsun" dedi. Eraslan ise, "British Council ile EF Language School işbirliği yurt dışı eğitimde çok büyük anlaşmadır. Gündoğdu Koleji olarak böylesi önemli bir projeyi imzalamanın gururu içindeyiz" diye konuştu.