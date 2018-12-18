Köpeklere pompalı tüfekle saldırı

BUGÜN NELER OLDU

kimliği belirlenemeyen bir kişi, pompalı tüfekle parkta bir köpeği öldürüp, bir köpeği ise yaraladıktan sonra kaçtı. Polis saldırgan şahsı arıyor. Olay önceki akşam Merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Mahalle sakinlerinden Mustafa Güngör'ün sahiplenerek beslediği sokak köpeklerine kimliği belirsiz bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların başına isabet ettiği köpeklerden biri olay yerinde ölürken, diğer köpek bacağından yaralandı. Silah sesleri üzerine parka inen vatandaşlar bir köpeği ölü diğerini ise yaralı halde buldu. Durum polise bildirildi. Olay yerine gelen ekipler saldırıyı gerçekleştiren kişiyi tespit etmek için güvenlik kameralarını inceledi. Yaralı köpek veterinere götürüldü. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Bu arada mahalle sakinlerinden Kenan Çetin, "Hemen aşağıya indim ve saldırgan kaçıyordu. Ters istikamette doğru koştum ve yüz yüze geldim. Niye vurduğunu sorduğum da pardösünün altındaki pompalı tüfeği gösterdi ve yoluna devam etti" derken, köpekleri sahiplenen Mustafa Güngör ise, "Ben bu köpekleri otoyolda bulup getirdim. Bunu yapan insan olamaz. Bu vahşeti yapanın bir an önce bulunup en ağır ceza verilmesini istiyorum" dedi.