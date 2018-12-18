Kreşte yangın tatbikatı yapıldı

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Erdemli ilçesinde bulunan Şehit Musa Özalkan kreşinde, çocukların olağanüstü durumlarda yapılması gerekenler noktasında eğitilmesi adına Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Erdemli Belediyesi iş birliğinde yangın tatbikatı düzenlendi. Gerçekleştirilen tatbikatta, çocuklara yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı. Erdemli Belediyesi'nin Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyeti üzerine hizmete sunduğu kreş, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra olağanüstü durumlarda hayatta kalabilmek için yapılacakları da öğrencilerine aktarmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Yeni nesiller bizlere emanettir, onların geleceği için her desteği vermeye hazırız" dedi.