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Mavi Şimşek İstanbul’da tur peşinde

Giriş Tarihi: 18.12.2018
Mavi Şimşek İstanbul’da tur peşinde
ZIRAAT Türkiye Kupası 5. turda 1-1'in rövanşında bugün İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Yılmaz Vural, kupada tur atlamak istediklerini belirterek, " Güçlü bir takımla karşı karşıya geleceğiz. Maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Mücadele A SPOR ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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Mavi Şimşek İstanbul’da tur peşinde
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