Mavi Şimşek İstanbul’da tur peşinde

ZIRAAT Türkiye Kupası 5. turda 1-1'in rövanşında bugün İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Yılmaz Vural, kupada tur atlamak istediklerini belirterek, " Güçlü bir takımla karşı karşıya geleceğiz. Maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz"
dedi. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Mücadele A SPOR ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.