Mezitli kokuyor

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'de Mezitli Belediyesi'nin 100 metrelik yolu açmamasından dolayı, vatandaşlar kanalizasyon kokusuna maruz kalıyor. Çamlıca Mahallesi'nde bir sitede kanalizasyon sisteminin olmaması nedeniyle vatandaşlar evlerinde duramaz hale geldi. Emekli polis memuru Mehmet Onur, evinin önünde bulunan fosseptik çukurunun taştığını ve site yanında bulunan 100 metrelik yolun Mezitli Belediyesi tarafından açılması durumunda kanalizasyon sorunun çözüleceğini söyledi.Yaklaşık 6 aydır MESKi'nin vidanjör göndermediğini belirten Onur, "Mezitli Belediyesi 100 metrelik yolu açsa kanalizasyon sorunu çözüme kavuşacak. Buradaki kanalizasyon sorunun çözümü için bütün kurumlara dilekçe yazdığımdan beri vidanjör göndermiyorlar. Bahçemize ve evimizin içi lağım suları akıyor. Kokudan evde oturamıyoruz. Ayrıca bu yol açılmadığı için kendi evimize giremiyoruz. Evimin girişinde bulunan kapıya da kilit vurmak zorunda kaldım" dedi. Çamlıca Mahallesi Mimarsinan Caddesi üzerinden bulunan Beyce Villaları sakinleri, sitelerinde kanalizasyon sorununun olması nedeniyle isyan etti. Site yanında bulunan 100 metrelik yolun açılması durumunda kanalizasyon sorunun çözüleceğini bildiren mahalle sakinlerinden Onur, "Daha önce Mezitli Belediyesi'ne bildirdik. Ancak ne yazık ki halen bir çözüme kavuşturulamadı. MESKİ, yolun açılması durumundan kanalizasyon sorununu çözecekmiş. Belediye 100 metrelik bir yolu açamıyorsa o belediye ne güne duruyor" diye konuştu.Defalarca bildirmesine rağmen taşan fosseptik çukurlarını temizlemek için vidanjör gönderilmediğini belirten Onur, "MESKİ daha önce zaman zaman vidanjör göndererek temizliyordu. Ancak kanalizasyon sorunun çözümü için bütün kurumlara dilekçe yazdığımızdan beri vidanjör göndermiyor. Evimizin ve bahçemizin içi lağım suları ile doldu. Kokudan evde oturamıyoruz. Bu sorunu çözümü için CİMER başta olmak üzere Valilik ve diğer kurumlara dilekçe gönderdik. Ne yazık ki çözüm yok" diye konuştu.