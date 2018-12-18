Nidai: Müzeler örnek alınmalı

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Türk Rehberler Birliği (KITREB) Yakın Doğu Üniversitesi'ni ziyaret ederek Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile Kıbrıs Araba Müzesi'nde incelemelerde bulundu. YDÜ Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan, Genel Koordinatör Görkem Bulunç ile Kıbrıs Araba Müzesi Müdürü Ulus Candanal'ın hazır bulunduğu ziyaretlerde, rehberlere müzeler hakkında detaylı bilgiler verildi. Kültür turizminin en önemli öğelerinden olan müzelerin, hem dünyada hem de ülkemizde alternatif turizm türü olarak ön plana çıkmaya başladığını belirten Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan, özellikle son yıllarda müzecilik ve müze turizmi konusunda önemli gelişmeler yaşandığını, müzeciliğin fonksiyonlarının, misyonu ile vizyonunun, yönetim sisteminin, işleyişinin, kullandığı teknolojilerin ve pazarlama tekniklerinin değiştiğini anlattı.