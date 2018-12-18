Öğretmen ve velilerden Kızılay’a kan bağışı

BUGÜN NELER OLDU

ve dünyada, insani yardım hizmetinde model alınan, insanların en zor anlarında yanındaki en önemli kuruluş olan Kızılay'a kan bağışçısı desteği büyüyor. Barış Mahallesi Muhtarı Özkan Ökdem ve Malazgirt Ortaokulu yönetimi, öğretmen ve velilerinin işbirliğinde kan bağış kampanyası düzenlendi. Kampanya kapsamında, veliler, öğrenciler ve mahalle sakinlerine kan bağışı konusunda seminer verilerek, bilinçli ve düzenli kan bağışı yapılmasının önemi anlatıldı. Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı'nın da katılarak, kampanyayı düzenleyen muhtar ve okul yönetimine teşekkür ettiği kan bağışında, bağışçılar insani bir sorumluluğu yerine getirmenin huzurunu yaşadılar.