Olcay Saral: Yarışı bırakmayacağız

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden ve ilk yarının son maçında Osmaniyespor'a 1-0 mağlup olan Ofspor ikinci yarıya umutlu bakıyor. Bordo-mavili ekip, Osmaniye maçının ardından geldiği Adana'da Park Zirve'de Onbaşılar Kebap'ta soluğu aldı.
Ligde 23 puanla 9. sırada yer aldıklarını belirten başkan Olcay Saral, "Teknik direktörümüz Fatih Uygun ve futbolcularımıza güveniyoruz. Yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte takıma her türlü desteği veriyoruz. Hedefimiz zirve yarışı bırakmamak" dedi. ORHAN SARAL'I UNUTMADILAR
Ofsporlu futbolcular geçtiğimiz hafta vefat eden Orhan Saral'ın Hatay Payas'taki mezarını ziyaret ederek dua etti.