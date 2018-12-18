Olcay Saral: Yarışı bırakmayacağız

BUGÜN NELER OLDU

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden ve ilk yarının son maçında Osmaniyespor'a 1-0 mağlup olan Ofspor ikinci yarıya umutlu bakıyor.Ligde 23 puanla 9. sırada yer aldıklarını belirten başkan Olcay Saral, "Teknik direktörümüz Fatih Uygun ve futbolcularımıza güveniyoruz. Yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte takıma her türlü desteği veriyoruz. Hedefimiz zirve yarışı bırakmamak" dedi.Ofsporlu futbolcular geçtiğimiz hafta vefat eden Orhan Saral'ın Hatay Payas'taki mezarını ziyaret ederek dua etti.