Yaşam Boyu Öğrenme Çalıştayı’nda buluştular

BUGÜN NELER OLDU

Tıp Öğrencileri Birliği, 11. Tıp Eğitimi Çalıştayı'na ev sahipliği yaparak, SANKO Üniversitesi adını bir kez daha ulusal boyutta duyurma fırsatı buldu. Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TURKMSIC) Tıp Eğitimi Çalışma (TEÇ) Kolu, SANKO Tıp Öğrencileri Birliği ve SANKO Üniversitesi'nin katkılarıyla düzenlenen çalıştay, "Yaşam Boyu Öğrenme" temasıyla ülkenin dört bir tarafından gelen tıp öğrencilerinin katılımıyla, Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirildi. SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, meslektaşlarını SANKO Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bilimsel çalışmaların geçirdiği evrelere ve bilimsel çalışmaların önemine değinen Prof. Dr. Dağlı, "Bilgi çok hızlı büyüyen ve gelişen bir olgu. Ama şanslısınız, günümüzde bilgiye ulaşmak çok kolay. Artık dijital ortamda her şey elimizin altında ve çok daha kolay ulaşılır bir halde" dedi.Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Gülsüm Kırhan ise "TEÇ bizim değerli bir etkinlik. Çünkü tıp öğrenci eğitiminde önemli adımlar atıyoruz. En önemli adımlarımızı savunuculuk yolunda atıyoruz" dedi. Yüksek İhtisas Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. İrfan Serdar Arda, Gazi Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. I. İrem Budakoğlu, ve Acıbadem Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Melike Şahiner farklı konulara değindi.