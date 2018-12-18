Yerel siyasette kadınlar aktif olmalı

BUGÜN NELER OLDU

Milletler (BM) Kadın Biriminin, kadın adayları 2019 yerel seçimlerine hazırlamak üzere Türkiye'de ilkini Adana'da düzenlediği "BM Yerel Siyaset" atölye çalışmaları, farklı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda kadının hazırladığı ortak bildirinin yayımlanmasıyla tamamlandı. Kadınların siyasete katılımını ve karar alma mekanizmalarında temsiliyetini artırmayı hedefleyen "Türkiye'de Siyasi Liderlik ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" projesi kapsamında hayata geçirilen ve İsveç Uluslararası Kalkınma İş Birliği Ajansının (SIDA) finansman desteğiyle düzenlenen eğitim programına farklı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarından 50 kadın katıldı. 3 gün süren eğitim programı kadınların tamamının katılımıyla hazırlanan ortak bildirinin yayımlanmasıyla sona erdi. Bildiriyi okuyan İpek Aslan, tüm siyasi partilerden, kadınlara yerel seçimlerde daha fazla yer vermelerini istedi. BM Kadın Birimi Türkiye Direktör Vekili Sabine Freizer da, "Kadın siyasetçilerin siyasi partileri de güçlendireceğine inanıyoruz" dedi.