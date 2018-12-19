14 yaşında 8,5 aylık hamile

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Adana'da14 yaşında 8.5 aylık hamile bir kız çocuğu hastaneye gelince, kocasıyla birlikte çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Suriye uyruklu olan çift, ülkelerinde 12 yaşında evlenmenin serbest olduğun Türkiye'deki yasalarını bilmediklerini söyledi. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. Afre Mehli (14) ve Fedi Hacyusuf (21) 1 yıl öne evlenip Suriye'deki iç savaştan kaçarak Halep üzerinden Adana'ya yerleşti. 8,5 aylık hamile olan genç kız rahatsızlanınca kocasıyla birlikte Adana Doğum Hastanesi'ne gitti. Doktor hamile kızın 14 yaşında olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Hastaneye gelen polis Türkiye'de 18 yaşından küçük kızların evlenmesi suç olduğu için kocayı ve ailesi ile eşini çocuk şube müdürlüğüne götürdü.