3. Kitap Fuarı’na yoğun ilgi

BUGÜN NELER OLDU

OsmaniyeBelediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kitap Fuarı sona erdi. 10 gün açık kalan fuarı yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti. Açıldığı günden itibaren 7'den 77'e her yaş grubunun yoğun ilgi gösterdiği fuara, 80 standa 180 yayın evi ve 150 yazar katıldı. Birbirinden değerli yazarlar, katıldıkları söyleşi programları sonrasında okuyucularına kitaplarını imzalayıp, bilgi ve birikimlerini kitapseverlerle paylaştılar. 10 gün süreyle Masal park yanı fuar alanına 2 bin 400 metrekare alana kurulan dev çadır ve geniş otopark imkanıyla 3. Kitap Fuarı ziyaretçi akınına uğradı. Belediye Başkanı Kadir Kara, ilgi ve alakalarından dolayı katılımcı tüm kitapseverlere teşekkür ederek, "Her yaş grubunun yoğun ilgi gösterdiği kitap fuarına özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin katılımlarını görmek kentimizin ve ülkemizin geleceği için çok önem arz etmektedir" dedi.