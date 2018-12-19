Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > 40 bin vatandaşa ücretsiz ambulans hizmeti

40 bin vatandaşa ücretsiz ambulans hizmeti

Giriş Tarihi: 19.12.2018
40 bin vatandaşa ücretsiz ambulans hizmeti
Adana Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz sağlık hizmetini vatandaşın ayağına götürdü. 2014 yılından bu yana kesintisiz sürdürülen ambulansla hasta nakil hizmetinden bugüne kadar 40 bin vatandaş yararlandı. Büyükşehir Belediyesi, araç filosuna dahil ettiği 8 adet tam donanımlı ambulans sayesinde hasta vatandaşlar ile sağlık kuruluşları arasında köprü oldu. ALO 153 Çağrı Merkezi'ni arayıp, muayene veya tedavi olmak için sağlık kuruluşlarına gitmek istediğini söyleyen vatandaşlar, uzman sağlık personelinin refakatinde tam donanımlı ambulanslarla hastanelere ulaştırıldı. Büyükşehir Belediyesi, onkoloji hastalarına yönelik ücretsiz servis hizmetiyle de sağlık hizmetinde çığır açtı. Kan kanseri tedavisi gören 264 hasta için steril ortamlı servis araçları 6 bin 100 kez sefer yaptı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
40 bin vatandaşa ücretsiz ambulans hizmeti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN