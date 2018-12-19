40 bin vatandaşa ücretsiz ambulans hizmeti

BUGÜN NELER OLDU

AdanaBüyükşehir Belediyesi, ücretsiz sağlık hizmetini vatandaşın ayağına götürdü. 2014 yılından bu yana kesintisiz sürdürülen ambulansla hasta nakil hizmetinden bugüne kadar 40 bin vatandaş yararlandı. Büyükşehir Belediyesi, araç filosuna dahil ettiği 8 adet tam donanımlı ambulans sayesinde hasta vatandaşlar ile sağlık kuruluşları arasında köprü oldu. ALO 153 Çağrı Merkezi'ni arayıp, muayene veya tedavi olmak için sağlık kuruluşlarına gitmek istediğini söyleyen vatandaşlar, uzman sağlık personelinin refakatinde tam donanımlı ambulanslarla hastanelere ulaştırıldı. Büyükşehir Belediyesi, onkoloji hastalarına yönelik ücretsiz servis hizmetiyle de sağlık hizmetinde çığır açtı. Kan kanseri tedavisi gören 264 hasta için steril ortamlı servis araçları 6 bin 100 kez sefer yaptı.