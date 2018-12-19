Başkan Sözlü’ye bir ödül dah

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TürkiyeMarka ve Kariyer Zirvesi kapsamında düzenlenen 'Türkiye Altın Marka' ödül töreninde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 'Yılın Belediye Başkanı' ödülünü aldı. Dijital Kent 2015 Yerel Yönetimler Dijital Varlık Reytingi ile 'Dijital varlıkları en iyi kullanan belediye başkanı' ve kısa bir süre önce 'en fazla kadın şoför istihdam eden belediye başkanı' olarak ödül alan Başkan Hüseyin Sözlü, bu kez de 'Yılın Belediye Başkanı' ödülünü aldı. Ailesi ile birlikte İstanbul'da düzenlenen ödül törenine katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, törende yaptığı konuşmada dört dönemdir belediye başkanlığı görevini ifa ettiğini, halkın arasında halktan yana bir belediye başkanı olduğunu belirtti ve aldığı ödülü, kendisinin yirmi yıllık belediye başkanlığı süresince hep yanında olan eşine ve babayı ara sıra görmekle yetinmek durumunda kalan çocuklarına armağan etti.