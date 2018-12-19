Gazişehir’de hoca takıma ‘ders’ verdi!

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'te son iki haftada aldığı mağlubiyetlerle zirve yarışında yara alan Gazişehir Gaziantep, bu hafta sonu deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor maçını kazanarak ikinci yarı öncesi moral kazanmak istiyor.Teknik direktör Mehmet Altıparmak, futbolcularıyla bir toplantı yaparak mevcut bu durumu grafiklerle anlattığı öğrenildi.Artık tek düşüncelerinin Kardemir Karabükspor maçı olduğunu söyleyen Altıparmak, "Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Hedefimiz ilk yarıyı galibiyetle kapatmak" şeklinde konuştu. Devre arasını çok iyi geçirerek ikinci devreye sorunsuz girmek istediklerinin altını çizen teknik adam,ifadelerini kullandı.