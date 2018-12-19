Gazişehir’de hoca takıma ‘ders’ verdi!

Spor Toto 1. Lig'te son iki haftada aldığı mağlubiyetlerle zirve yarışında yara alan Gazişehir Gaziantep, bu hafta sonu deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor maçını kazanarak ikinci yarı öncesi moral kazanmak istiyor. Ligde son beş sezonun istatistiklerine bakıldığında son haftalarda gardı düşen kırmızı-siyahlı ekip bu sendromu bir türlü üzerinden atamıyor.
Teknik direktör Mehmet Altıparmak, futbolcularıyla bir toplantı yaparak mevcut bu durumu grafiklerle anlattığı öğrenildi. HATAYA ASLA YER YOK
Artık tek düşüncelerinin Kardemir Karabükspor maçı olduğunu söyleyen Altıparmak, "Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Hedefimiz ilk yarıyı galibiyetle kapatmak" şeklinde konuştu. Devre arasını çok iyi geçirerek ikinci devreye sorunsuz girmek istediklerinin altını çizen teknik adam, "Ligin ikinci yarısı her zaman zor geçer. Takımlar tüm güçlerini ortaya koyarak yarışır. Bu yüzden çok dikkatli olmak zorundayız. Hataya asla yer yok. Gazişehir'in başarısı için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz"
ifadelerini kullandı.