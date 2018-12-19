Hatayspor’da Gençler mesaisi

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Hatayspor,Türkiye Kupası 5. Eleme Turu 2. maçında yarın Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör İlhan Palut gözetimindeki çalışmada futbolcular iki grup halinde çalıştı. Bazı isimler rejenerasyon koşusu yaparak antrenmanı tamamlarken, diğer futbolcular ise salon antrenmanı yaptı. Kupada gidebildikleri yere kadar gideceklerini söyleyen Palut, "2-1'in rövanşında rakibimizle karşılaşacağız. Gençlerbirliği bizim ligde mücadele ediyor. Çok çetin bir karşılaşma olacak. Hedefimiz tur atlamak. Bunun için taraftarlarımıza büyük iş düşüyor. Tribündeki yerlerini alarak bizi desteklesinler" dedi.