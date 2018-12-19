‘Kilolusun’ diyorlar iş vermiyo

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Adanalı18 yaşındaki Derviş Apak'ın kiloları başına dert oldu. Ailesine bakmak için okulunu bitirdikten sonra iş hayatına atılmak isteyen Apak'ın karşısına kiloları çıktı. Özellikle babasını kaybettikten sonra sürekli kilo alan ve 150 kiloya ulaşan Apak, başvuru yaptığı birçok işyerinden, "Sen çok kilolusun, mutfağımız dar olduğu için çalışamazsın' yanıtını alan Apak, ne yapacağını şaşırdı. Kilolarından kurtulmak isteyen ve maddi durumu olmayan Apak, kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor. Nezihe Yalvaç Turizm Meslek Lisesi Aşçılık Bölümü'nden mezun olan Derviş Apak, büyük bir heyecanla Adana'daki birçok otel ve lokantaya iş başvurusunda bulundu. Başvuru yaptığı işyerlerinin büyük bir bölümü Apak'a cevap dahi vermez iken verenlerin yanıtı ise hep olumsuz oldu. Olumsuz yanıtların tek gerekçesi ise Serdar Apak'ın fazla kiloları oldu. Kilolarından kurtulmak için ameliyat olmak isteyen Apak, sağlık güvencesi olmadığı için bu hayalinin gerçekleştiremiyor.