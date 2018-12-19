KJA flaması taşıyan 3 kişi serbest kaldı

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Adana'daKESK tarafından yapılan miting sırasında bölücü terör örgütü PKK'nın kadın yapılanması KJA'nın sözde flamasını taşıdığı ileri sürülerek gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Olay geçtiğimiz cumartesi günü Uğur Mumcu Meydanında meydana geldi. İddiaya göre; KESK tarafından 15 Aralık günü bir miting düzenlendi. Polis bu miting esnasında geniş güvenlik önlemleri alarak birçok yere arama noktası kurdu. Mitinge gelen N.T., E.Ö. ve Ü.K., terör örgütü PKK'nın kadın kolu KJA'nın sözde flamasını taşıdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.