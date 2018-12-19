Kurtar Çakın dünya listesinde

BUGÜN NELER OLDU

ÇukurovaGazeteciler Cemiyeti eski başkanlarından Kurtar Çakın'ın 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nda Muratağa, Atlılar ve Sandallar köylerinde EOKA-B çeteleri tarafından işlenen katliamlar sonrası bir yakınını kaybeden Kıbrıs Türk'ünü ağıtlar içerisinde çektiği fotoğraf karesi 'Dünyanın En Acı Fotoğrafları' arasında yer aldı. 2019'u karşılamaya hazırlandığımız bugünlerde uluslararası haber ajansları dünya genelinde yaşanan 'en acı fotoğraf' karelerini dünya basınına servis etti. Fotoğraflar arasında 1.Dünya Savaşı, 2.Dünya Savaşı ve yaşanan birçok savaşta gazeteciler tarafından çekilen unutulmaz kareler derlendi. 39 fotoğraf arasında Türk basınından sadece Çakın'ın fotoğrafı yer aldı. Çakın'ın Kıbrıs Barış Harekatı'nda katliamlar sonrası çektiği fotoğraf 'Unutulmaz Savaş Fotoğrafları'ndan sonra bu kez de 'En Acı Fotoğraf Kareleri' arasında yer buldu.