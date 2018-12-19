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Kurtuluş günü için satranç etkinliği

Giriş Tarihi: 19.12.2018
Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlama etkinlikleri için organize edilen 25 Aralık Satranç Kurtuluş Kupası ve Satranç Federasyonu Küçükler ve Yıldızlar İl Birinciliği müsabakaları yapıldı. Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği işbirliği ile düzenlenen kupada 20 farklı kategoride 300 lisanslı sporcu mücadele etti. TSF Küçükler ve Yıldızlar İl Birinciliği müsabakalarının da sonuçlarının belirlendiği organizasyonun şampiyonları, Gaziantep'i ulusal şampiyonalarında temsil etme hakkı elde etti.
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Kurtuluş günü için satranç etkinliği
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