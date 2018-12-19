Öğrencilere deprem eğitimi

BUGÜN NELER OLDU

Adana'nınKozan ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Adana İl Müdürlüğü tarafından simülasyon tırında ilköğretim öğrencilerine uygulamalı olarak deprem eğitimi verildi. Şehit Hüseyin Soydan Caddesi üzerinde konuşlanan AFAD Simülasyon Tırı'nda ilköğretim öğrencilerine öğretmenleri ve AFAD Adana İl Müdürlüğü personelleri tarafından uygulamalı olarak deprem anı ve deprem sonrası alınması gereken önlemlerle ilgili bilgiler verildi. Etkinlikte öğrencilere deprem anı ve sonrasında alınması gereken önlemlerin bulunduğu broşürlerde dağıtıldı.