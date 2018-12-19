Öğretim üyeleri kent sempozyumuna katıldı

BUGÜN NELER OLDU

YakınDoğu Üniversitesi, Lefke ilçesinin çok yönlü gelişimini yönetim bilimi çerçevesinde doğru yöntemlerle, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kentleşme temelinde gerçekleşmesini sağlamak ve ilgili bilimlerin disipliner bakış açısı ile çözüm önerileri getirmek amacıyla düzenlenen "1. Lefke Kent Sempozyumun" nda temsil edildi. Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Beste Çubukçuoğlu, Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Derin Orhon, Yrd. Doç. Dr. Youssef Qassem ve Dr. Mehmet Necdet katıldıkları 1. Lefke Kent Sempozyumunda "CMC Atıkları", "Yenilenebilir Enerji", "Jeoturizim", ve "Çarpık Kentleşme" konularında dört bildiri sundular.