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Resim yaparak stres atıyorlar

Giriş Tarihi: 19.12.2018
Resim yaparak stres atıyorlar
Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi, hayata geçirdiği proje ve hizmetlerle kadınların yüzünü güldürmeyi sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali Resim Kursu'na katılan kadınlar, resim yaparak üzerlerindeki stresi attıklarını söyledi. Öğrendikleri bilgiler doğrultusunda ortaya sanat eseri çıkaran kadınlar, resim kursunun mutlu olmalarına büyük katkı sunduğunu kaydetti. Öğretmenlerinden öğrendikleri bilgiler doğrultusunda çalışmalar gerçekleştiren kadınlar, yaptıkları eserlerin kendileri ve sevdikleri için mutluluk kaynağı olduğunu dile getirdiler. Resim yapmanın kendilerine çok iyi geldiğini belirten kadınlar, boş vakitlerini Hanımlar Lokalinde resim yaparak değerlendirdiklerini söylediler. Hanımlar Lokali Resim Eğitmeni Ferah Güneş, kursiyerlerin ürettikleriyle mutlu olduklarını belirtti.
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